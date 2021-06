Israël : Le Parlement vote sous tension la fin de l’ère Netanyahu

Le Parlement israélien a entamé dimanche dans une ambiance tendue une session spéciale pour valider le nouveau gouvernement. Ce vote de confiance doit mettre un terme au règne du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le plus long de l’histoire d’Israël.

Au début de la session, le chef de la droite radicale Naftali Bennett a présenté les membres et les priorités du futur gouvernement avant un vote de confiance attendu ce soir. Le gouvernement travaillera pour «l’ensemble» de la population israélienne y compris la minorité arabe, mais aussi les juifs ultraorthodoxes qui n’ont aucun élu dans cette coalition, a déclaré Naftali Bennett dans un discours sans cesse interrompu par des partisans de Benjamin Netanyahu. «Citoyens d’Israël! C’est un moment politique critique et j’appelle chacun à faire preuve de retenue», a lancé Naftali Bennett qui doit succéder à Benjamin Netanyahu après le vote de confiance, selon l’accord de la coalition.

«Le matin du changement»

À moins d’un revirement de dernière minute, la coalition hétéroclite – réunissant deux partis de gauche, deux du centre, trois de droite et une formation arabe — devrait obtenir la bénédiction des élus, ce qui permettra d’évincer du pouvoir Benjamin Netanyahu, à la tête du gouvernement depuis douze ans sans discontinuer.

Transition pacifique

Devant le siège du Parlement à Jérusalem, des Israéliens arborant drapeaux nationaux et ballons blancs ont apporté leur soutien à la nouvelle coalition et fustigé Benjamin Netanyahu, 71 ans, confronté à un procès pour corruption dans plusieurs affaires.

Le parti de droite Likoud de Benjamin Netanyahu a promis un «transfert de pouvoir pacifique» après plus de deux ans de crise politique marquée par quatre scrutins. Après les dernières législatives de mars, l’opposition s’est soudée contre Benjamin Netanyahu et – fait rarissime — a réussi à rallier le parti arabe israélien Raam.

Des défis pressants

La coalition s’est engagée à mener une enquête sur la bousculade du Mont Méron (45 orthodoxes décédés), à réduire la «criminalité» dans les villes arabes, à défendre les droits des personnes LGBT mais aussi à renforcer la présence israélienne en zone dite C en Cisjordanie, c’est-à-dire la zone sur laquelle Israël a un contrôle militaire et civil entier et qui représente environ 60% de ce territoire palestinien occupé depuis 1967.