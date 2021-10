Libye : Le Parlement vote une aide de plus de 10’000 francs par famille

Cette loi intervient deux mois après que le gouvernement a décidé d’octroyer une «prime de mariage» d’environ 8000 francs aux couples célébrant leur union d’ici à la fin de l’année.

Après des années de conflits armés et de divisions régionales entre l’Est et l’Ouest, un nouveau gouvernement intérimaire a été désigné en début d’année, sous l’égide de l’ONU, pour mener la transition d’ici à une élection présidentielle cruciale fixée au 24 décembre. La chute de l’ancien régime et le chaos qui a suivi ont causé l’appauvrissement de pans entiers de la population, pourtant peu nombreuse pour se partager les dividendes des plus abondantes réserves pétrolières d’Afrique.