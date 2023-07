Israël: Le Parlement vote une mesure clé limitant le pouvoir de la Cour suprême

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) assiste à la session parlementaire à Jérusalem, le 24 juillet 2023.

Cette clause dite du «caractère raisonnable» avait contraint en janvier M. Netanyahu à démettre de ses fonctions le numéro deux du gouvernement , Arié Dery, condamné pour fraude fiscale, à la suite de l’intervention de la Cour suprême. Le président israélien Isaac Herzog, qui a mené des tractations de dernière minute pour parvenir à un compromis entre l’opposition et le gouvernement, a évoqué «une urgence nationale».

La réforme défendue par le gouvernement, qui comprend des partis juifs ultra-orthodoxes et d’extrême droite, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Le gouvernement estime qu’elle est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, mais ses détracteurs y voient une menace pour la démocratie.

«Source de division»

Dimanche, le président américain, Joe Biden, a exhorté Israël, son allié, à ne pas précipiter la réforme, «de plus en plus source de division» selon lui. «Cela n’a pas de sens que les dirigeants israéliens précipitent (la réforme), l’objectif devrait être de rassembler les gens et de trouver un consensus», a-t-il déclaré.