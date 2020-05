Actualisé il y a 2h

Carnet noir

Le parolier français Jean-Loup Dabadie s’est éteint

L’artiste français qui a marqué le monde de la littérature, du journalisme, du cinéma et de la chanson est décédé dimanche à Paris à l’âge de 81 ans.

Jean-Loup Dabadie a exercé ses talents dans des domaines variés comme la littérature, le journalisme, le cinéma et la chanson. AFP

Le parolier, scénariste et académicien français Jean-Loup Dabadie, qui a exercé ses nombreux talents dans des domaines variés, dont la littérature, le journalisme, le cinéma et la chanson, est décédé dimanche à Paris à 81 ans, a annoncé à l'AFP son agent Bertrand de Labbey.

«Jean-Loup Dabadie est décédé aujourd'hui à 13h», à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, d'une maladie autre que le Covid-19, a précisé M. de Labbey.

«C'était un artiste complet, il avait réussi dans tous les arts : le sketch avec Guy Bedos (humoriste pour lequel il avait écrit de nombreux textes, ndlr); la chanson avec les chanteurs (Michel) Polnareff (»Lettre à France») et Julien Clerc (»Femmes je vous aime»); et également le cinéma en tant que scénariste et adaptateur», a-t-il rappelé.

«Un artiste complet»

Né en 1938 à Paris, Jean-Loup Dabadie avait débuté comme écrivain et journaliste, avant de devenir auteur de sketches à grand succès, puis un immense parolier et un scénariste remarqué pour ses textes empreints de tendresse et de nostalgie.

Il a notamment signé le scénario de films de Claude Sautet dont «César et Rosalie» et «Les choses de la vie», et signé les paroles de chansons qui ont bercé toute une génération en France, dont «On ira tous au paradis» (Michel Polnareff) et «Femmes je vous aime» (Julien Clerc).

Jean-Loup Dabadie venait de terminer l'adaptation pour le cinéma d'un roman de Georges Simenon, «Les volets verts», dont le premier rôle devait être tenu par Gérard Depardieu.