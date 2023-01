Affaire Squarcini/LVMH : Le parquet de Paris a requis un procès pour 11 personnes

Bernard Squarcini sera notamment jugé pour trafic d’influence passif, faux en écriture publique et complicité et recel de violation du secret professionnel et de l’instruction.

Dossier de plus de 10 ans

Le parquet de Paris a confirmé avoir demandé le 23 décembre que Bernard Squarcini soit notamment jugé pour trafic d’influence passif, faux en écriture publique et complicité et recel de violation du secret professionnel et de l’instruction. Il a également demandé un procès pour un ancien magistrat de la cour d’appel de Paris et pour le préfet Pierre Lieutaud.