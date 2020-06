Crash d’Air Algérie

Le Parquet demande un procès pour la compagnie Swiftair

En 2014, un avion de ligne s’était écrasé au Mali, faisant plus de cent victimes. La compagnie aérienne est désormais poursuivie pour «homicides involontaires».

Près de six ans après le crash du vol AH5017 d’Air Algérie au Mali, le Parquet de Paris réclame un procès en correctionnelle pour «homicides involontaires» contre la compagnie Swiftair, mise en cause pour d’importants manquements en matière de formation de ses pilotes, a appris jeudi l’AFP de sources concordantes.

La compagnie espagnole était la propriétaire de l’avion, un McDonnell Douglas MD-83, qu’elle avait loué à Air Algérie. Le 24 juillet 2014, l’appareil qui effectuait un vol Ouagadougou-Alger s’est écrasé dans le nord du Mali avec à son bord 110 passagers, dont 54 Français, 23 Burkinabés, des Libanais, des Algériens et six membres d’équipage, tous espagnols.

Plusieurs manquements

Le Ministère public a relevé plusieurs manquements: le commandant de bord n’avait pas suivi la formation initiale à la gestion des ressources de l’équipage (CRM), obligatoire et dispensée par l’exploitant; lui et sa copilote, employés à titre saisonnier, n’avaient pas reçu la formation complémentaire prévue après une période d’inactivité alors qu’ils ne volaient que quelques mois par an; le commandant n’avait pas non plus reçu les formations récurrentes (OPC) prévues par la réglementation en vigueur.