Madrid : Le parquet espagnol classe l’enquête sur le drame de Melilla

«On ne peut pas conclure que l’action des agents ait augmenté le risque pesant sur la vie et l’intégrité physique des migrants et on ne peut donc pas les inculper d’homicide involontaire»

Des ONG et les experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont fait état pour leur part de 37 décès lors de ce drame, le plus meurtrier jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, les seules frontières de l’Union européenne sur le continent africain.