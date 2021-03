L’affaire du voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi pourrait être rejugée quasiment dans son entier. Le jugement rendu le 22 février dernier par le Tribunal de police est contesté par pratiquement toutes les parties. Alors que le conseiller d’Etat démissionnaire et l’homme d’affaires Magid Khoury avaient déjà annoncé qu’ils feraient appel du verdict de culpabilité les concernant, « Le Temps » révèle ce lundi que Ministère public fait de même, mais pas pour les mêmes raisons. Le Parquet conteste certains points du jugement. Ceux-ci ne sont pas encore connus. Selon le quotidien, l’un d’eux pourrait concerner l’acquittement de Pierre Maudet en rapport avec le financement d’un sondage pour sa campagne électorale, en 2018. Le premier procureur Stéphane Grodecki pourrait aussi revenir sur certaines violations du secret de fonction pour lesquelles l'ex-chef de cabinet du magistrat a été acquitté.

Il y a deux semaines, Pierre Maudet a été reconnu coupable d’acceptation d’un avantage en relation avec son voyage à Abu Dhabi. Il a été condamné à 300 jours-amendes avec sursis et à verser une créance compensatrice de 50’000 francs à l’Etat de Genève. Magid Khoury a pour sa part été condamné pour octroi d’un avantage. Les avocats de l’ex-chef de cabinet, Patrick Baud-­Lavigne, et du promoteur Antoine Daher n’ont pas encore précisé s’ils feront appel. Cinquième prévenu de l’affaire et accusé d’abus d’autorité, l’ex-chef du Service du commerce, a été reconnu coupable mais exempté de peine; sa faute dans le dossier sur l’ouverture de l’Escobar ayant été jugée minime. Il ne conteste pas le verdict.