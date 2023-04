Le parquet général fait appel de la relaxe d’Airbus et Air France

Le parquet général de Paris a annoncé jeudi faire appel du jugement de relaxe du constructeur Airbus et de la compagnie aérienne Air France dans l’affaire du crash du vol AF447 Rio-Paris, qui avait fait 228 morts en juin 2009. Le 17 avril, le tribunal correctionnel avait mis hors de cause les deux entreprises sur le plan pénal les deux entreprises, qui comparaissaient pour homicides involontaires. Cette décision avait suscité «l’écœurement» des proches des victimes dans cet accident qui est le plus meurtrier de l’histoire des compagnies françaises. Le tribunal avait jugé que si des «fautes» avaient été commises, «aucun lien de causalité certain» avec l’accident n’avait «pu être démontré».