Parlement européen : Le parquet ne veut pas de la remise en liberté d’Eva Kaili

Le parquet fédéral belge s’est opposé jeudi à une remise en liberté de l’eurodéputée grecque Eva Kaili , incarcérée depuis six semaines dans le cadre du scandale de corruption présumée au Parlement européen impliquant notamment le Qatar, ont annoncé ses avocats.

Mais la position du ministère public a été «fermement négative», a ajouté l’avocat. «Le parquet fédéral estime que tous les risques existent; le risque de fuite, le risque de collusion avec les tiers et le risque de destruction de preuves», a poursuivi Me André Risopoulos. La chambre du conseil, la juridiction de contrôle de l’instruction et de la détention provisoire, devait rendre sa décision en fin de journée.