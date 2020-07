Bolivie

Le parquet réclame à nouveau l’arrestation d’Evo Morales

L’ex-président bolivien, réfugié en Argentine, est désormais accusé de délits présumés de terrorisme et de leur financement par le parquet bolivien.

Le procureur général bolivien a accusé lundi l’ancien président Evo Morales, réfugié en Argentine, de délits présumés de terrorisme et de leur financement. Il a de nouveau demandé son arrestation.

La plainte contre Evo Morales (2006-2019) porte sur «les infractions de financement du terrorisme et de terrorisme pour avoir prétendument coordonné» un «blocus alimentaire et l’encerclement des capitales (chefs-lieux des régions boliviennes) pendant les conflits de 2019», a indiqué le parquet dans un communiqué.

Depuis son exil, l’ancien président a rejeté l’accusation: «illégalement et de manière inconstitutionnelle, le parquet de La Paz a l’intention de m’inculper de terrorisme» sur la base de preuves altérées, a-t-il écrit sur Twitter. Il a affirmé que l’accusation était «une preuve supplémentaire de la persécution politique systématique du gouvernement de facto», faisant référence à l’administration de la présidente par intérim Jeanine Añez.

Élections générales en septembre

C’est la deuxième fois que le parquet général demande l’arrestation de l’ex-président Morales. En décembre, il avait demandé son arrestation pour sédition et terrorisme pour les mêmes faits. Il a ensuite annoncé qu’il demanderait son arrestation auprès d’Interpol, mais sans suite. En février, le parquet a ouvert une autre enquête contre lui pour fraude électorale présumée, mais jusqu’à présent il n’y a pas eu de suites non plus.