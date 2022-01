Norvège : Le parquet réclame le maintien en détention de Breivik

Le ministère public estime que l’homme de 42 ans est toujours aussi dangereux qu’il y a 11 ans, lorsqu’il avait tué 77 personnes à Oslo et Utøya.

«Le Breivik qui sollicite notre confiance aujourd’hui est le même que celui qui a ravagé le quartier des ministères et a appelé cela un fiasco», a déclaré la procureure, Hulda Karlsdottir, dans son réquisitoire. «C’est le même criminel qui a attiré vers lui les jeunes sur Utøya, leur faisant croire qu’il les aiderait, et qui leur a tiré dessus», a-t-elle ajouté devant le tribunal du Telemark.

Cette semaine, Breivik a affirmé avoir renoncé à la violence et vouloir poursuivre son engagement pour le néonazisme, mais par des voies pacifiques. Faisant écho aux récriminations des familles des victimes, rescapés et experts, la procureure a affirmé que cette nouvelle procédure judiciaire n’était en fait qu’un «coup de relations publiques» destiné à obtenir une amélioration de ses conditions de détention et à nouer des contacts avec les personnes partageant ses opinions. «Il se nourrit de cette publicité. Il rayonne. Je trouve cela dur à voir dans une affaire comme celle-ci», a-t-elle souligné.