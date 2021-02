Moscou : Le Parquet russe veut une incarcération durable de Navalny

Malgré les manifestations pro-opposition de ces derniers jours en Russie, les autorités sont déterminées à emprisonner Alexeï Navalny.

Alexei Navalny apparaît sur un écran installé dans une salle du tribunal régional de Moscou via un lien vidéo depuis le centre de détention de Moscou.

Le Parquet russe s’est dit favorable lundi à l’emprisonnement d’Alexeï Navalny, à la veille d’une audience lors de laquelle l’opposant risque deux à trois ans de détention et au lendemain de la répression de manifestations en sa faveur.

Dans un communiqué, le Parquet a jugé «légale et justifiée» la demande des services pénitentiaires russes (FSIN) qui veut révoquer le sursis du principal détracteur du Kremlin pour violation de son contrôle judiciaire dans le cadre d’une affaire remontant à 2014.

Cette déclaration témoigne de la détermination des autorités, malgré les manifestations organisées dimanche pour le second week-end consécutif dans plus d’une centaine de villes de Russie pour réclamer sa libération.

5414 manifestants arrêtés

Parmi eux, plus de 1800 ont été interpellés à Moscou où les manifestants et les policiers ont joué toute la journée au chat et à la souris à travers la ville, dont la majeure partie du centre avait été bouclée, métro compris.