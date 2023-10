En Valais, l’affaire Luca est définitivement classée

Une des affaires les plus terribles du canton du Valais a été classée fin septembre par le procureur général Nicolas Dubuis. Le parquet a tenté d’élucider, tant bien que mal, l’affaire Luca Mongelli pendant plus de vingt ans. Le coupable, lui, n’aura jamais été retrouvé. «C’est le dossier le plus prenant de ma carrière», a confié vendredi Nicolas Dubuis dans les colonnes du «Temps ». Le procureur s’était promis de ne pas laisser l’affaire ouverte à son successeur. Nicolas Dubuis quittera ses fonctions à la fin de l’année .

Pour rappel, le jeune italien Luca Mongelli avait été retrouvé à moitié nu le 7 février 2002, inconscient et grièvement blessé et en hypothermie dans la neige à Veysonnaz (VS). Suite à cet épisode, l’enfant qui était alors âgé de 7 ans, est resté gravement handicapé et partiellement aveugle. À l’époque, le chien de la famille avait été soupçonné, mais une expertise d’un vétérinaire avait réfuté cette théorie. Le garçon, lui, avait accusé un groupe de jeunes de son village. Mais les parents des dits jeunes avaient déclaré que leurs enfants se trouvaient dans leurs écoles à Lausanne au moment des faits.