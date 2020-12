Soleure : Le parquet veut l’internement d’un pédocriminel récidiviste

Un individu de 47 ans libéré après 10 ans, s’est de nouveau livré à des actes sexuels avec des enfants. L’accusé, qui avait refusé de se soumettre à une thérapie, nie tout.

Pédocriminel récidiviste, un Soleurois âgé de 47 ans risque six ans et demi de prison et l’internement pour avoir commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants et de la pornographie dure. C’est ce que réclame le Ministère public devant le Tribunal de district d’Olten-Gösgen (SO).