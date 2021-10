Justice : Le parquet veut une peine plus sévère pour le héros d’«Hotel Rwanda»

En septembre, Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison. Après cette condamnation, le principal procureur avait fait part de l’insatisfaction du parquet.

Le parquet rwandais a annoncé mercredi avoir fait appel de la condamnation à 25 ans de prison Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l’histoire a inspiré le film «Hotel Rwanda» et devenu un féroce critique du président Paul Kagame. Le ministère public, qui avait requis contre lui la prison à perpétuité, a fait appel de l’ensemble des peines prononcées le 20 septembre contre les 21 prévenus, a précisé à l’AFP le porte-parole du parquet, Faustin Nkusi.

Connu pour avoir permis le sauvetage de plus d’un millier de personnes durant le génocide de 1994, M. Rusesabagina, 67 ans, a été reconnu coupable «d’avoir fondé et d’appartenir» au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d’avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019.