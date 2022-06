Deuil : Le partage de souvenirs de défunts tient dans une app

L’application Lalo invite à commémorer ses proches dans des espaces numériques réservés.

Juan Medina espère réussir là où les géants de la tech n’ont pas encore trouvé la parade. L’ex-cadre supérieur d’Amazon a lancé Lalo, une app permettant de créer un espace collaboratif privé pour partager les souvenirs d’un défunt. Il suffit d’ouvrir un salon et d’inviter tous les proches à y télécharger des images, des vidéos, des témoignages vocaux et des textes.

Le fondateur de Lalo assure se conformer aux normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée. Il compte à terme demander un montant de 25 dollars par an à ses utilisateurs. Il exclut par contre de monnayer ces données privées. «Je ne suis pas là pour profiter du deuil des gens, il y a des choses que nous n’allons pas faire. Cela a d’ailleurs été un défi pour certains investisseurs», a-t-il confié au site TechCrunch .

La start-up américaine a misé sur une conception plus simple que l’app Memories et ses albums de souvenirs. La solution est aussi plus flexible que Facebook et ses profils de défunts transformés en «mémorial» pour accueillir les hommages.