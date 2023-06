Le partenariat de Lady Gaga avec Pfizer irrite ses fans

«Depuis mon enfance, je souffre de migraines. Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai essayé Nurtec et combien j’aurais voulu l’avoir trouvé plus tôt. C’est pourquoi je suis fière de ce partenariat», a écrit celle qui sera bientôt à l’affiche de la suite du «Joker» . La chanteuse de 37 ans a également prêté son image pour une publicité pour le même médicament diffusée à la télévision américaine.

Peu habitués à ce que leur idole fasse de la publicité, et encore moins pour un produit vendu uniquement sur ordonnance aux États-Unis, les fans de Lady Gaga ont fait part de leur incompréhension et de leur colère dans les commentaires sous sa publication. Certains se sont d’abord demandé si le compte de l’artiste avait été piraté, quand d’autres ont reproché à l’interprète de «Bad Romance» d’être une vendue et de ne faire ça que pour l’argent. «La santé est un droit humain, pas une marchandise à exploiter pour la cupidité et la richesse. Je sais que vous êtes compatissante, intelligente et attentionnée. J’espère que vous le montrerez à travers la manière dont vous utiliserez votre plateforme et vos privilèges à l’avenir», lui a écrit une jeune femme.