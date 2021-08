Valais : Le partenariat entre Lonza et la HES-SO porte ses fruits

Une plateforme de recherche, des échanges et des engagements, le bilan de la première année de collaboration se veut réjouissant.

En janvier 2020, Lonza et la HES-SO Valais-Wallis ont signé une convention de partenariat d’une durée de dix ans. Mardi, un premier bilan qualifié de réjouissant a été présenté à la presse. Une plateforme de recherche commune (Advanced Biomanufacturing Lab), spécialisée dans la biotechnologie industrielle a été créée afin de répondre aux défis de l’industrie 4.0. Dotée d’un budget commun de 5,9 millions de francs, elle vise à développer des compétences industrielles en numérisation, automatisation et contrôle des processus biotechnologiques.

Afin de développer cette plateforme, la Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis a engagé 4 professeurs spécialisés en bio-informatique, automatisation et régulation. L’équipe de recherche travaille actuellement sur 2 projets : data science (analyse et utilisation de milliers de données issues des bio procédés industriels) et smart sensors (outils permettant de développer un processus plus rapide et fiable assurant la qualité de la production de protéines).