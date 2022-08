Diplomatie : Le «partenariat spécial» entre la France et l’Algérie relancé

À l’issue d’un entretien de plus de deux heures pour la première visite d’Emmanuel Macron en Algérie depuis le début du nouveau quinquennat, les deux dirigeants ont fait montre de courtoisie et d’optimisme lors de déclarations devant les médias.

Abdelmadjid Tebboune, qui était allé dans l’après-midi à l’aéroport pour accueillir son invité, s’est félicité de «résultats encourageants» des discussions qui permettent de «tracer des perspectives prometteuses dans le partenariat spécial qui nous lie». Il a aussi souligné la détermination de Paris et d’Alger d’«aller de l’avant» et d’«intensifier les efforts afin de rehausser les relations» bilatérales.

Regarder vers l’avenir

France et Algérie vont relancer plusieurs comités intergouvernementaux notamment dans les domaines économique et stratégique. Elles vont accroître la coopération à tous les niveaux et les échanges commerciaux et il y aura «une intensification des visites de haut niveau», a dit Abdelmadjid Tebboune. La visite coïncide avec le 60e anniversaire de la fin de la guerre et la proclamation de l’indépendance de l’Algérie en 1962.