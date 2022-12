Afrique du Sud: Le parti au pouvoir à la rescousse du président

Il vise un second mandat

Cyril Ramaphosa se battra aussi sur le terrain politique pour son maintien et un second mandat, a souligné son porte-parole. L’ANC se réunit le 16 décembre pour désigner son prochain président en 2024, si toutefois le parti, de plus en plus contesté, est vainqueur des législatives. Majoritaire au Parlement depuis 1994, l’ANC, plombé par la corruption et une guerre de factions, choisit le chef de l’État depuis l’avènement de la démocratie sud-africaine.