Italie

Le financement occulte qui lierait le parti au pouvoir au régime de Chavez

Un quotidien espagnol affirme que le Mouvement 5 Etoiles, aux commandes du pays en coalition avec la gauche, aurait bénéficié de fonds venus du Venezuela. Ses responsables démentent.

L'affaire défraie la chronique en Italie et pourrait fragiliser la coalition au pouvoir: le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) aurait reçu en 2010 un financement occulte du régime vénézuélien d'Hugo Chavez, selon un quotidien espagnol. Citant un document classifié des services de renseignement vénézuéliens, daté du 25 juillet 2010 et dont il publie une photo, le quotidien conservateur «ABC» a affirmé lundi que le président vénézuélien actuel, Nicolas Maduro, à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Hugo Chavez aujourd'hui disparu, avait envoyé 3,5 millions d'euros en Italie via la valise diplomatique.

- «Fake news» –

Les présumés fonds occultes, versés en liquide, auraient servis à financer secrètement le mouvement protestataire et populiste fondé en 2009 et développant certaines thématiques proches de l'extrême gauche.

La mallette de cash aurait été envoyée «de manière sûre et secrète par valise diplomatique», selon «ABC», qui cite un document des services de renseignement vénézuéliens, alors dirigés par Hugo Carvajal. La somme destinée à financer le M5S «provenait des fonds réservés gérés par le ministre de l'Intérieur de l'époque», aujourd'hui ministre du Pétrole et vice-président du Venezuela, Tareck el Aissami, toujours selon le quotidien espagnol.

L’intéressé «ne peut pas se défendre»

Ces révélations interviennent alors que le M5S connaît depuis deux ans de vives dissensions internes et que son influence politique ne cesse de reculer. Ces derniers jours, ces tensions sont encore montées d'un cran, laissant présager une possible scission entre notamment son fondateur, Beppe Grillo, connu pour ses prises de position anti-migrants, et Alessandro Di Battista, tenant d'une ligne plus à gauche et fin connaisseur de l'Amérique latine.