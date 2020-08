Monténégro : Le parti au pouvoir au coude-à-coude avec l’opposition

D’après un sondage de sortie des urnes, le parti du président Milo Djukanovic obtient 34.7% des voix aux législatives contre 33.1% des voix pour l’opposition pro-serbe.

Taux de participation était proche de 75%

«Je veux juste la paix, rien d’autre, et le progrès, et nous réglerons tout le reste», a témoigné un électeur âgé, qui a requis l’anonymat, en déposant son bulletin dans un bureau de vote de la capitale, Podgorica.

Les électeurs devaient porter un masque, se désinfecter les mains et garder leurs distances pour cause de coronavirus. L’économie a beaucoup souffert de la pandémie dans ce pays où le tourisme génère près d’un quart du PIB.

«Un nouveau jour arrive»

Son Parti démocratique des socialistes (DPS) n’a jamais perdu un scrutin. Milo Djukanovic a conduit le pays le moins peuplé des Balkans (620’000 habitants) à l’indépendance de la Serbie en 2006, à l’adhésion à l’Otan en 2017 et aux portes de l’Union européenne (UE). Mais sa majorité sortante est très mince, et la confrontation avec une opposition de droite pro-serbe, partisane de liens plus étroits avec Belgrade et Moscou, s’annonçait rude.