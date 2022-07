Élections sénatoriales : Le parti au pouvoir au Japon vers une large victoire

Les Japonais ont sans surprise plébiscité la coalition au pouvoir dimanche, selon des résultats partiels, un scrutin qui a été éclipsé par l’assassinat de Shinzo Abe.

Le Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste) auquel appartenait l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné vendredi , et son allié le Komeito, pourraient selon les projections de la chaîne publique NHK remporter ensemble jusqu’à 83 sièges sur les 125 qui étaient à pourvoir dimanche au Japon (le Sénat compte au total 248 sièges, renouvelés par moitié tous les trois ans). À 18 h 00 (09 h 00 GMT), deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation aux élections sénatoriales était de 27,38%, très légèrement supérieur à celui des précédentes sénatoriales.

L’actuel Premier ministre nippon, Fumio Kishida, avait dénoncé l’attaque «barbare» contre Shinzo Abe, son ancien mentor, insistant sur l’importance de «défendre les élections libres et équitables, qui sont le fondement de la démocratie». «Nous ne céderons jamais à la violence», avait-il tonné. Survenu à Nara, dans l’ouest de l’archipel, l’assassinat par balles de M. Abe, l’un des hommes politiques les plus connus de l’Archipel, a profondément meurtri et ému au Japon comme à l’étranger.