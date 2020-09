Japon : Le parti au pouvoir choisit un successeur à Shinzo Abe

Shinzo Abe, qui a battu des records de longévité comme Premier ministre japonais, se retire pour des raisons de santé. Yoshihide Suga est favori pour lui succéder.

Le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, vote lundi pour désigner son prochain leader, le gagnant étant quasiment certain de devenir Premier ministre en remplacement de Shinzo Abe qui se retire pour des raisons de santé.

Les élus du PLD choisiront selon toute vraisemblance Yoshihide Suga, 71 ans, actuel secrétaire général du gouvernement et proche conseiller de Shinzo Abe, avant que le Parlement n’endosse ce choix mercredi. Le scrutin de lundi est limité à 535 électeurs: les parlementaires du PLD et des représentants du parti dans les 47 préfectures du Japon.

Avant même qu’il n’entre officiellement dans la course, Yoshihide Suga avait obtenu le soutien de factions-clés du parti au pouvoir, sa candidature étant considérée comme synonyme de stabilité et de poursuite de la politique de Shinzo Abe.

Le PLD a évité un scrutin plus large incluant les membres de la base du parti, qui, selon ses responsables aurait été trop long à organiser. Ce format réduit donne un avantage de taille à Yoshihide Suga face à ses deux concurrents, l’ancien ministre de la défense Shigeru Ishiba et l’ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida. Shigeru Ishiba est populaire dans l’opinion publique, mais il est mal vu par certains membres du PLD, qui ne lui pardonnent pas d’avoir quitté un temps le parti dans les années 1990 et de critiquer ouvertement le bilan de Shinzo Abe.