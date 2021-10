Japon : Le parti au pouvoir face à des élections cruciales dimanche

Le nouveau Premier ministre Fumio Kishida espère garder son poste à l’issue des élections législatives, que son parti devrait remporter.

Shinzo Abe, qui semblait inoxydable au poste de Premier ministre, a démissionné en septembre 2020 pour des raisons de santé. Son successeur Yoshihide Suga n’a tenu qu’un an, victime de records d’impopularité en raison de sa gestion jugée maladroite de la crise sanitaire et de sa volonté de maintenir coûte que coûte les Jeux olympiques de Tokyo cette année.

«Résurrection» ou «plongeon mortel»?

Fumio Kishida vise aux législatives la majorité absolue la plus courte: 233 sièges pour le PLD et le Komeito réunis. Une manière de sauver la face même en cas d’une perte sensible de sièges. «Si leur nombre de sièges descendait vers ce niveau, ce serait très difficile pour la réputation de Fumio Kishida», prévient toutefois Michael Cucek, professeur d’études asiatiques au campus japonais de l’Université Temple, interrogé par l’AFP. «Quand un Premier ministre est à ce poste uniquement grâce à d’autres, à partir du moment où il commence à perdre de l’altitude, il commence à se diriger vers un plongeon mortel», ajoute Michael Cucek.

Des atouts pour le PLD

«Fumio Kishida est confronté à des vents contraires dus à une faible cote de popularité et à une opposition plus coordonnée», résume Stefan Angrick, économiste de Moody’s Analytics.

D’un autre côté, le PLD dispose de gros moyens et reste maître dans l’art de contrôler le processus électoral, notamment dans les zones rurales. «Il y a des liens personnels entre les familles de ses candidats et les électeurs, qui remontent à plusieurs générations», rappelle Michael Cucek.

Autre atout pour Fumio Kishida et son parti: le nombre d’infections au coronavirus a chuté au Japon (environ 270 nouveaux cas quotidiens sur la dernière moyenne de sept jours), après avoir atteint des records en août sous l’effet du variant Delta. Et après un démarrage laborieux début 2021, la campagne de vaccination dans l’archipel est devenue un succès: plus de 71% des habitants ont désormais reçu deux injections, l’un des taux les plus élevés parmi les pays de l’OCDE.