Kazakhstan : Le parti au pouvoir remporte facilement les législatives

Le puissant parti majoritaire Nour Otan a récolté plus de 70% des voix dimanche, lors des élections dans l’ex-république soviétique.

Influence considérable

Désormais dans l’ombre, M. Nazarbaïev, 80 ans, conserve néanmoins une influence considérable et des fonctions-clés, notamment la présidence de Nour Otan.

Dans la plus grande ville du pays, Almaty, la police a encerclé pendant des heures des dizaines de personnes qui tentaient de manifester contre l’élection, a observé un journaliste de l’AFP.

Boycott

Son départ surprise, sans explications officielles, avait été perçu comme le signe d’une possible lutte politique entre le président et le clan Nazarbaïev.

Cela étant, Kassym-Jomart Tokaïev couvre régulièrement d’éloges son mentor et prédécesseur, dont il défend les choix stratégiques. Et les deux hommes sont apparus ensemble, en novembre.

Opposition muselée

Grâce à ses richesses en minerais et en hydrocarbures, le Kazakhstan fait figure de havre de prospérité en Asie centrale. Il entretient de bonnes relations à la fois avec les Occidentaux et ses voisins chinois et russe.