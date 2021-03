Côte d’Ivoire : Le parti au pouvoir remporte les législatives ivoiriennes

Le RHDP, au pouvoir, remporte la majorité absolue mais perd la majorité qualifiée des deux tiers qu’il possédait depuis les dernières élections en 2016.

Ces législatives ont consacré le retour à l’Assemblée nationale des partisans de l’ancien président Laurent Gbagbo qui boycottaient tous les scrutins depuis dix ans et dont le fils Michel a été élu à Abidjan. Elles laissent aussi espérer une normalisation de la vie politique dans un pays à l’histoire marquée par de fortes tensions et des violences électorales.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) remporte la majorité absolue, avec 137 sièges sur 254, dont 32 femmes, contre 91 aux partis d’opposition, selon les résultats publiés mardi par la Commission électorale indépendante (CEI). La coalition entre le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, premier parti d’opposition) et les partisans de l’ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges, le PDCI seul 23, et les pro-Gbagbo seuls 8, soit au total 81. Les autres partis d’opposition se partagent 10 sièges, les indépendants en obtenant 26.