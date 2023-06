Mexique: Le parti au pouvoir remporte une élection historique

Le parti de gauche au pouvoir au Mexique a consolidé son hégémonie. Il a remporté dimanche, une élection historique, dans l’État le plus peuplé du pays, à un peu plus d’un an de la prochaine présidentielle. Le Mouvement pour la régénération nationale (Morena) a arraché le poste de gouverneur dans l’État de Mexico, bastion pendant plus de 90 ans du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).