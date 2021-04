Cuba : Le Parti communiste cubain élit sa nouvelle direction

Les délégués du Parti communiste cubain (PCC) ont élu dimanche leur nouveau Comité central, qui va ensuite élire la direction politique du parti.

Élu au suffrage direct et secret par les 300 délégués de tout le pays, réunis depuis vendredi à La Havane et qui représentent quelque 700’000 militants, le Comité central, qui compte 114 membres, est chargé d’élire le Bureau politique, actuellement composé de 17 membres (mais leur nombre peut varier). Le Bureau politique choisira ensuite les premier et deuxième secrétaires du parti, fonctions qu’occupent actuellement Raul Castro, 89 ans, et José Ramon Machado Ventura, 90 ans.