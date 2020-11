Birmanie : Le parti d’Aung San Suu Kyi favori des élections birmanes

Ces élections législatives sont les secondes élections générales depuis 2011, année de la dissolution de la junte au pouvoir pendant un demi-siècle.

Avec plus de 60’000 cas confirmés et près de 1400 décès, la situation du pays au système de santé défaillant est l’une des plus préoccupantes d’Asie du Sud-Est et de nombreuses voix ont exhorté les autorités à reporter l’élection, en vain. Malgré la pandémie, les files d’attente étaient longues devant plusieurs bureaux de vote de Rangoun où visières, masques et gel hydroalcoolique étaient distribués. «Je n’ai pas peur d’être infecté. Je me fiche de mourir pour Mother Suu», a déclaré à l’AFP, Khine Zar Chi, 27 ans. «Nous devons aller voter pour le développement du pays», a relevé Thu Yain Aung, un ouvrier.