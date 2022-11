Brésil : Le parti de Bolsonaro veut faire annuler une part des voix de Lula

Le parti du président Jair Bolsonaro a demandé mardi l’annulation des voix provenant de plus de 280’000 urnes électroniques, arguant que des «dysfonctionnements» auraient empêché sa réélection face à Lula.

Un responsable examine les urnes électroniques avant le second tour de l’élection présidentielle du 30 octobre 2022 au Brésil.

«Nous demandons [au Tribunal supérieur électoral, NDLR] l’invalidation des voix provenant des urnes électroniques pour lesquelles des dysfonctionnements insurmontables ont été mis au jour, et d’en tirer les conséquences juridiques pour les résultats du second tour», le 30 octobre, peut-on lire dans la plainte déposée par le Parti libéral (PL).

Cette formation, qui a obtenu le plus grand nombre de députés et sénateurs à l’issue des législatives, estime que le «mauvais fonctionnement» de cinq modèles d’urnes «remet en cause la transparence du processus électoral». Le PL argue que ces dysfonctionnements ont été démontrés dans un rapport d’audit commandé par le parti.