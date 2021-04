Elections en Bulgarie : Le parti de Borissov en tête mais les protestataires créent la surprise

La formation GERB, dont est issu le Premier ministre conservateur, aurait remporté environ un quart des voix lors des législatives de dimanche. Mais le parti populiste de Slavi Trifonov a fait mieux qu’attendu.

S’il se classe en première position, il a perdu neuf points par rapport aux précédentes élections de 2017, affaibli par des scandales de corruption et un mécontentement grandissant de la population.

De fait, le nouveau parti populiste de l’animateur de télévision Slavi Trifonov, connu pour ses critiques véhémentes du gouvernement, se situe ainsi au coude-à-coude avec les socialistes (entre 15 et 17%).

Citadins et jeunes mobilisés

Le contexte anxiogène en pleine troisième vague de Covid-19, avec des hôpitaux pleins à craquer et un nombre important de personnes placées en quarantaine avait fait craindre une forte abstention.

«Le vote a été marqué par une mobilisation des électeurs citadins et des jeunes», a commenté à la télévision Boriana Dimitrova, directrice de l’institut Alpha Research.

Des bureaux de vote avaient par ailleurs été installés dans les hôpitaux et des urnes mobiles étaient apportées à des familles en quarantaine.

«Je souhaite que des personnes plus jeunes entrent au gouvernement pour provoquer un changement», disait ainsi Stela Gueorguieva, 78 ans, dans la banlieue de Sofia.

En combinaison de travail, Krassimir Slavtchev, 43 ans, lançait le même message. «Voter et exiger de la responsabilité: c’est ce qu’il faut faire pour ne plus entendre que la Bulgarie est la plus pauvre d’Europe», assurait-il, tout en faisant la queue sous la pluie dans la capitale.