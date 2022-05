Royaume-Uni : Le parti de Johnson subit de lourdes pertes aux élections locales de Londres

Les travaillistes ont ravi vendredi, les conseils clés de Westminster, Barnet et Wandsworth aux conservateurs. Ce scrutin a valeur de test pour le Premier ministre britannique.

Une jauge de l’étendue des dégâts causés par le partygate

Au pouvoir depuis douze ans, les conservateurs se voient aussi reprocher leur soutien insuffisant à des ménages étranglés par l’inflation, qui devrait culminer cette année à plus de 10%, selon la banque centrale. Sur Twitter, l’ancien chef de cabinet de l’ex-Première ministre conservatrice, Theresa May, Gavin Barwell a qualifié de «catastrophique» et de «coup de semonce» la perte de Wandworth et Westminster.