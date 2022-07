Brésil : Le parti de Lula dénonce le meurtre d’un des leurs militants

Le Parti des travailleurs de gauche de l’ancien président Lula a dénoncé ce dimanche le meurtre de l’un de ses militants par un supporteur du président Jair Bolsonaro

Lula a lui déploré qu’une famille «ait perdu un père et un mari comme conséquence d’un discours de haine encouragé par un président irresponsable». Marcelo Arruda, militant du PT, fêtait ses 50 ans dans le cadre d’un événement du PT lorsqu’un agent d’un établissement pénitentiaire et supporter du président Bolsonaro a fait irruption avec une arme.

«Vers 23 h 30 un homme qui n’était pas invité et que personne ne connaissait est arrivé au volant d’une voiture, avec une femme et un bébé, a braqué les personnes présentes avec son arme et affirmé qu’il reviendrait tuer tout le monde», a déclaré un témoin, Aluízio Palmar, dans un message audio envoyé à l’AFP. Quand peu après, l’homme, identifié ensuite comme Jorge Guaranho, est revenu, Marcelo Arruda a pris une arme qu’il avait dans sa voiture et a tiré sur l’agresseur, qui a tiré également sur lui, les deux décédant dans l’échange de coups de feu, selon les témoins.