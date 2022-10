Espagne: le parti de Puigdemont quitte le gouvernement catalan

Espagne : Le parti de Puigdemont quitte le gouvernement de coalition catalan

Le vote des militants de Junts en faveur de la sortie du gouvernement catalan est une victoire personnelle pour Carles Puigdemont, exilé en Belgique et qui conserve toujours une grande influence sur la formation même s’il ne la préside plus.

Ces deux partis ont mené en 2017 la tentative de sécession de la Catalogne, riche région du nord-est de l’Espagne, plus grave crise politique traversée par le pays depuis la fin de la dictature franquiste. Cinq ans plus tard, ERC et Junts, qui gouvernaient ensemble la Catalogne depuis 2016, sont plus divisés que jamais sur la stratégie à suivre.