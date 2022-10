Le parti de Scholz gagne des élections régionales test en Allemagne

Allemagne : Le parti de Scholz remporte des élections test dans le nord du pays

L’extrême droit gagne du terrain

C’est l’extrême droite notamment qui semble en avoir profité, en capitalisant sur la frustration et l’inquiétude suscitées par les problèmes d’approvisionnement énergétique et la flambée des prix: l’Alternative pour l’Allemagne atteint près de 12%, selon les estimations des chaînes de télévision, soit presque le double du précédent scrutin. Ses responsables plaident pour un rapprochement avec le président russe Vladimir Poutine en estimant que l’Allemagne ne peut se passer du gaz russe.

Vers une nouvelle coalition?

Les écologistes allemands, membres de la coalition gouvernementale d’Olaf Scholz, progressent aussi fortement, avec au moins 14%, une hausse de plus de 5 points. En nombre de sièges au parlement local, les sociaux-démocrates et les Verts sont arithmétiquement en mesure de former une nouvelle majorité, qui remplacerait l’actuelle coalition constituée du SPD et de la CDU. Cette option, si elle se confirme dans les résultats définitifs, est l’option préférée des sociaux-démocrates.