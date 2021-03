Allemagne : Le parti d’extrême droite AfD sous surveillance policière

Un catalogue de mille pages établissant des «violations présumées du parti contre l’ordre fondamental libre et démocratique» conduit le service des renseignements à «fliquer» l’AfD.

Thomas Haldenwang, président de l’Office de protection de la Constitution, a informé les antennes régionales du renseignement intérieur du classement de la formation parmi les «cas suspects», assurent l’agence de presse DPA et Der Spiegel.

La décision, prise en fin de semaine dernière, est très sensible à sept mois des élections législatives. L’AfD, créée en 2013, est entrée en force en 2017, à la Chambre nationale des députés et y incarne la première force d’opposition aux conservateurs d’Angela Merkel et aux sociaux-démocrates au pouvoir.