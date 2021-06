Tchad : Le parti du défunt président temporise avant de lui trouver un successeur

Ce «congrès extraordinaire» du MPS avait été convoqué par sa secrétaire générale adjointe avant d’être annulé par le secrétaire général.

Le parti du défunt président tchadien Idriss Déby Itno, qui devait tenter de lui désigner un successeur à la tête du mouvement, a accouché samedi d’une solution d’attente et de compromis entre partisans et adversaires de son fils autoproclamé chef de l’État.

«L’homme du compromis»

Certains anticipaient certes le remplacement du secrétaire général Mahamat Zene Bada mais surtout la désignation d’un nouveau président, titre de feu Idriss Déby Itno qui venait d’être proclamé réélu chef de l’État pour un sixième mandat, sous la bannière du MPS au moment de sa mort il y a un mois et demi. Des politologues s’attendaient à la désignation d’Abdelkerim Idriss Déby, le très influent demi-frère de Mahamat et considéré comme l’éminence grise de la junte.

La désignation d’un président du MPS ferait de ce dernier le candidat naturel du parti à l’élection présidentielle que les militaires ont promise, avec des législatives, au terme d’une transition de 18 mois. «Kabadi est l’homme du compromis entre la jeune génération et la vieille garde» hostile aux frères Déby, «pour éviter une déchirure au sein du parti», commente pour l’AFP un membre du bureau exécutif qui requiert l’anonymat. La désignation d’un président du parti et futur candidat viendra plus tard, selon des responsables du MPS.