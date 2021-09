Russie : Le parti du Kremlin en tête aux législatives avec 39%

Ces premiers résultats, annoncés juste après la fermeture des derniers bureaux de vote, ne sont pas une surprise.

Le parti Russie Unie de Vladimir Poutine s’orientait dimanche soir vers une victoire aux législatives, un scrutin qui s’est déroulé après la répression et l’exclusion de presque toute opposition anti-Kremlin. La formation du président Poutine récoltait plus de 39% des voix, selon des résultats portant sur plus de 10% des bureaux de vote annoncés par la Commission électorale. Elle devance les communistes du KPRF (24,67%).