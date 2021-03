Pays-Bas : Le parti du Premier ministre libéral Rutte en tête des législatives

Au terme d’un scrutin marqué par la crise du coronavirus, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie remporterait une majorité des sièges, selon les derniers sondages.

Sur trois jours

Ces sondages créditaient les libéraux de 35 sièges sur les 150 de la chambre basse du parlement, contre 33 dans l’assemblée sortante, et attribuaient 27 sièges à D66 (centre gauche) et 17 au Parti pour la liberté PVV du député anti-islam Geert Wilders, avec lequel les principales formations ont d’ores et déjà exclu de former une coalition.