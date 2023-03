Cameroun : Le parti du président Biya devrait remporter les élections

Les six bureaux de vote de Yaoundé, regroupés dans l’école primaire publique de Bastos, quartier le plus huppé de la capitale, ont fermé en début de soirée, et les assesseurs ont commencé le comptage des bulletins, a constaté un journaliste de l’AFP. Le maire, les sept maires d’arrondissements et leurs conseillers municipaux y sont venus voter tout au long de la journée. Lors des précédents scrutins, les résultats officiels ont été délivrés plus d’une semaine après le vote.