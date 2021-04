France : Le parti du président Macron fête ses 5 ans

Loin de la fougue du 6 avril 2016, «La République en marche» souffle sobrement ses 5 bougies avec un meeting virtuel et affiche un bilan en demi-teinte.

Un «meeting virtuel» pour marquer le coup et... c’est tout: l’anniversaire de LREM sera sobre, mardi, loin de la fougue du 6 avril 2016 à Amiens, lorsqu’Emmanuel Macron avait lancé En marche!, «un truc, un mouvement de jeunesse», tel que l’avait minimisé le ministre de l’Economie d’alors à son patron, le président François Hollande.

420’000 adhérents

«Oui, on n’est pas ancré dans les territoires», reconnaît l’un de ses porte-parole, le député Roland Lescure, «mais nous avons une capacité à porter les forces militantes, une dynamique et une agilité qu’on peut nous envier et qui peut nous permettre de survivre aux élections».