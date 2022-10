Bourde sur Instagram : Le parti Le Centre like la vidéo des néonazis puis s’excuse en vitesse

La vidéo avait fait réagir: deux membres du groupe d’extrême-droite «Junge Tat» témoignaient à visage découvert de leur action contre des drag-quenns à Zurich , sur leur site et sur les réseaux sociaux. Or, dans la liste des comptes qui ont «liké» la vidéo sur Instagram, le compte national officiel du parti Le Centre, comme l’ont relevé des internautes, mercredi matin.

«Votre parti n’a rien à faire au Palais fédéral», a réagi l’un d’eux sur Twitter. Certains jeunes politiciens ont aussi été troublés. «Nous demandons une prise de position claire», a exhorté la Jeunesse socialiste, rejointe par les Jeunes Verts, imaginant aisément qu’il puisse s’agir d’une erreur et non d’une sympathie de ses responsables des réseaux sociaux pour le groupe d’extrême droite.

Et elle n’a pas tardé. Le Centre a très vite réagi et publié un tweet, expliquant que «ce like n’a pas été fait consciemment et nous nous excusons pour cette erreur. Nous n’avons aucune sympathie pour ces points de vue (ndlr: développés dans la vidéo) et nous disançons clairement de tels contenus», a écrit le parti national, indiquant que le compte Instagram est géré par plusieurs personnes en même temps. «Nous allons voir en interne comment nous pouvons améliorer nos processus afin que cela ne se reproduise plus», ajoute-t-il encore.