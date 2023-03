Vaud: Le PS se dote d’une section féminine et féministe

Le Congrès du parti socialiste vaudois (PSV) avait déjà donné son feu vert le 21 janvier. Mais c’est vendredi dernier que le projet est devenu réalité, avec la création officielle de la section des Femmes socialistes vaudoises (FSV). «L’objectif est de proposer un espace de solidarité féministe, de promouvoir la participation des femmes en politique et de placer plus de problématiques féministes à l’agenda politique. Les FSV s’ouvrent à toute personne membre du PSV et se reconnaissant en tant que femme, sans limites dues au sexe attribué à la naissance», explique le PSV. À court terme, il s’agira pour les FSV de s’organiser en vue de la Grève féministe du 14 juin et de s’engager pour une meilleure représentation des femmes sous la Coupole fédérale lors des élections d’octobre.