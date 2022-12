Royaume-Uni : Le parti travailliste veut supprimer la Chambre des lords

Le parti travailliste britannique, dans l’opposition depuis douze ans et au plus haut dans les sondages, a annoncé lundi sa volonté de remplacer la Chambre des lords par une chambre élue. Cette chambre «plus petite» serait «non seulement moins coûteuse, mais aussi plus représentative des régions et des nations du Royaume-Uni», a promis, sur la BBC, Keir Starmer, chef du «Labour».

Une institution «indéfendable», selon Keir Starmer

Donner des voix fortes à l’Écosse et à l’Irlande du Nord

Depuis longtemps, résonnent des appels pour que la chambre britannique soit plus représentative: elle compte seulement 29% de femmes et quasiment la moitié des membres viennent de Londres et du sud-est de l’Angleterre. Keir Starmer veut aussi «donner à l’Écosse, au Pays de Galles, à l’Irlande du Nord et aux régions d’Angleterre un nouveau statut et des voix plus fortes et plus fières dans un Royaume-Uni réformé et moderne».