Russie : Le parti ultranationaliste tient son nouveau leader

Le député Léonid Sloutski va remplacer à la tête du LDPR l’emblématique Vladimir Jirinovski qui s’était éteint en avril dernier.

Le parti ultranationaliste russe LDPR a choisi vendredi son nouveau chef, le député Léonid Sloutski, un mois et demi après la mort de son dirigeant historique et emblématique, Vladimir Jirinovski. Sur son compte Telegram, la formation a indiqué que M. Sloutski, 54 ans, avait été élu «à l’unanimité» lors d’un congrès à Moscou. Il était le seul candidat.

L’héritage de Jirinovski

Le Parti libéral-démocrate (LDPR) a été fondé en 1992 par Vladimir Jirinovski. Il a remporté 7,55% des voix lors des législatives de 2021, derrière les communistes (18,93%) et le parti de Vladimir Poutine (49,82%). Classé à l’extrême droite, M. Jirinovski, mort en avril à 74 ans, avait participé à presque toutes les présidentielles de la Russie moderne. Son parti a toujours été représenté et bien visible dans les instances locales et nationales.