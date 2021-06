Genève - «Le pass Covid sera délivré dès le 21 juin»

Après l’adoption de l’ordonnance sur les certificats Covid par le Conseil fédéral, les autorités sanitaires genevoises ont dévoilé vendredi leur plan d’action pour l’octroi de ces sésames. Dès le 7 juin, les personnes ayant reçu les deux doses de sérum et celles ayant contracté le virus et reçu une injection se verront envoyer un sms leur proposant d’obtenir le certificat de vaccination. Ils pourront commander le précieux document par ce biais-là. «Tout le monde ne recevra pas le sms le 7 juin étant donné le volume que cela représente. Les messages seront délivrés sur une dizaine de jours», a indiqué Nicolas Müller, directeur du service de la santé numérique, de l’économie de la santé et de la planification.