France : Le pass fait tomber les masques, pas les contaminations

Alors que le pass sanitaire commence à faire son chemin en France, les cas de Covid-19 ont bondi de 150% en une semaine.

Cinémas, musées, établissements sportifs : le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public dans les lieux où l’entrée est conditionnée au pass sanitaire, bien que le variant Delta fasse exploser les cas de Covid-19 en France, estimés mardi à 18’000 en 24 heures, du jamais vu.

Selon lui, le masque ne s’y impose plus, car le pass sanitaire implique «qu’on est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif».

Cette mesure figure dans un décret paru mardi au Journal officiel, qui abaisse également à 50 personnes (contre 1000 auparavant) la jauge dans les lieux soumis au pass sanitaire. Ce dernier sera exigible dans les lieux de culture (cinémas, musées, théâtres etc.) à partir de mercredi. Mais contrairement au public qui y accède, les salariés qui travaillent dans ces lieux devront eux garder le masque.

«Mauvaise idée»

«C’est une mauvaise idée», a-t-elle asséné. «Il faudrait avoir ceinture et bretelles pour essayer de combattre cette épidémie, et pas enlever certaines mesures quand on en met d’autres en place». «Si le pass sanitaire est contrôlé, alors le niveau de risque (…) sera nettement réduit», a pour sa part relativisé l’épidémiologiste Antoine Flahault auprès de l’AFP.