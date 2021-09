France : Le pass sanitaire allégé dans les centres commerciaux

Au vu de la décrue épidémique, le gouvernement français a annoncé réduire de deux tiers environ le nombre de centres dont l’accès est soumis à la présentation du pass.

Le signe que l’épidémie de Covid-19 ralentit et la fin d’un grand flou: le pass sanitaire ne sera plus obligatoire à l’entrée de l’immense majorité des centres commerciaux, à compter de mercredi et au grand soulagement des professionnels. Des exceptions subsistent, dans le Sud-Est notamment.